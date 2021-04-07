شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين مصريين سبقوا حسام حسن في الاحتراف بأهلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حسام حسن مهاجم سموحة، من الانتقال إلى أهلى طرابلس الليبى، بعدما أبدى رغبة قوية فى الحصول على تجربة الاحتراف بالدورى الليبى، خاصة أن طلعت يوسف المدير الفني السابق للاتحاد السكندرى من يقود الفريق الأهلاوى.

وسبق حسام حسن 4 لاعبين في الاحتراف في أهلى طرابلس وهم كل من عمر جمال لاعب الإسماعيلي السابق الذي لعب لأهلي طرابلس لمدة 6 أشهر منذ يونيو 2013، وأحمد حسن مكي لاعب سموحة السابق انتقل لأهلي طرابلس في نفس التوقيت، ولكنه استمر لمدة عام، وانتقل بعدهما أيمن حفني لاعب الجيش السابق والزمالك الحالي لنفس الفريق في نوفمبر 2013 لمدة 6 أشهر، وأسامة عزب لنفس الفريق لمدة 6 أشهر منذ نهاية 2014.

وعرض مسئولو الأهلى الليبى على نظرائهم بسموحة مليون دولار لشراء عقد اللاعب لمدة 6 أشهر، حسب تأكيدات فرج عامر رئيس النادى، بعدما نجحوا فى استعارة محمد الترهونى أيضا لمدة 4 أشهر، مع العلم أن فترة القيد هناك بدأت فى الأول من أبريل وتنتهى بنهاية الشهر الجارى.

ورغم حاجة سموحة لمجهودات اللاعب خلال الفترة الحالية حيث يحتل صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 8 أهداف، إلا أن المقابل المادى ربما يكون السبب الرئيسى وراء موافقته على الرحيل في ظل رغبته على تأمين مستقبله مبكرا.

ومن جانبه، أكد ساسي بوعون، رئيس نادي أهلي طرابلس الليبي، أن النادي اتفق على استعارة حسام حسن من سموحة لمدة 6 أشهر، وأنهى كافة التفاصيل المتعلقة بعقدة الإعارة مع اللاعب وإدارة ناديه السكندري، موضحا أن توقيع العقود سيكون بالإسكندرية الأربعاء المقبل.

وأضاف بوعون، في تصريحات تليفزيونية، أن الصفقة انتهت وسيكون توقيع العقود الأربعاء لمدة 6 أشهر وليس أربعة أشهر، موضحا أن قيمة الاستعارة ستكون أقل من مليون دولار التي أعلن عنها رئيس سموحة فرج عامر.