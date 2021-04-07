هل يتسبب الترجي في إقصاء الزمالك من أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا سنجد أن هناك صراعًا بين ثلاثة فرق بداية من المتصدر الترجي الرياضي التونسي وملاحقه المباشر فريق مولودية الجزائر والزمالك صاحب المركز الثالث.

وقبل الحديث عن ماذا يدور في معسكر كل فريق نستعرض موقف المجموعة الرابعة والتي يتصدرها الترجي برصيد (10 نقاط) ثم مولودية الجزائر برصيد (8 نقاط) والزمالك بـ(5 نقاط)، وأخيرًا توينجيت برصيد (4 نقاط).

الجولة الأخيرة والتي من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل سيكون انظار جماهير الزمالك متعلقة بمباراة فريقها أمام بطل السنغال لكن التفكير في تونس عندما يستضيف الترجي نظيره المولودية.

حلم الصعود لدى نادي الزمالك لابد أن يتحقق شرطين البداية الفوز على توينجيت مع سقوط المولودية بالخسارة من الترجي، هنا سيكون الفريق الأبيض في دور الثمانية متفوقًا على بطل الجزائر بفارق المواجهات المباشرة نظرًا لانتهاء مباراة القاهرة بنتيجة التعادل السلبي وفوز الزمالك بمباراة الجزائر بنتيجة (2-0).

لكن السؤال الأهم لدى المتابعين هل يتسبب الترجي في إقصاء الزمالك من البطولة القارية؟ في السطور التالية سنوضح موقف كل فريق بداية من الترجي ثم الزمالك وأخيرًا الطرف الثالث فريق المولودية.

- "إقصاء الزمالك"

قبل انطلاق المرحلة الرابعة من دور المجموعات خرج فريق الترجي لمواجهة الزمالك على ملعب "استاد القاهرة" حيث شهدت المباراة فوز فريق "باب سويقة" بهدف دون رد هذا الفوز منح بطل تونس بطاقة العبور للدور التالي.

لكن وفي المؤتمر الصحفي خرج مجدي تراوي المدرب العام في فريق الترجي ليعلنها بوضوح في المؤتمر الصحفي، أن هدف فريقه هو إقصاء الزمالك من البطولة لاعتبار أن الفريق الأبيض مرشحًا بقوة للفوز باللقب الأفريقي.

تراوي أوضح، أن خروج الزمالك من المسابقة الأفريقية سيسهل من قدرة فريق "باب سويقة" بالحصول على اللقب القاري والذي سبق وأن توّج بها في أربع مناسبات سابقة كان آخرها في نسختي (2018) و(2019).

- غيابات

تقارير صحفية خرجت في الساعات القليلة الماضية لتكشف عن نية معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي في إراحة بعض اللاعبين الأساسيين في الفريق خلال مباراة المولودية.

صحيفة "FOOT 24" التونسية، كشفت أن الشعباني سيقرر إراحة ثلاثة لاعبين تجنبًا لإيقافهم في مباراة دور الثمانية من المسابقة الأفريقية.

وأشارت إلى أن الإنذار الثاني يهدد ثلاثة لاعبين، وهم الظهير الأيمن حمدي النقاز وثنائي وسط الملعب غيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان، ليفكر في إراحتهم أمام المولودية خوفا من تعرضهم للإيقاف.

وكشفت الصحيفة أن الترجي سيفقد خدمات محمد علي اليعقوبي في مواجهة مولودية الجزائر يوم السبت المقبل، حيث اتضح أن الإنذار الذي رُفع في وجهه أمام توينجيت السنغالي هو الثاني في رصيده.

- "رسالة الفوز"

أجرى لاعبو نادي الزمالك اتصالاً مع زميلهم السابق حمدي النقاز لاعب الترجي الحالي، حيث كان الهدف هو الاطمئنان على رغبة الترجي في الخروج بنتيجة الفوز بحسب ما جاء عبر صحيفة "تونس الرقمية".

الصحيفة التونسية، كشفت الحوار الذي دار بين النقاز ولاعبي الزمالك، حيث أكد الظهير التونسي أن زملائه في الفريق سيلعبوا أمام المولودية من أجل تحقيق الفوز فقط.

وشدد النقاز، أن زملائه تعاهدوا على القتال من أجل الفوز وتحقيق التأهل عن جدارة.

النقاز أكد أيضًا للاعبي الزمالك، أن لاعبو الترجي يسعون لمصالحة الجماهير بعد الخسارة من توينجيت السنغالي بنتيجة (2-1) يوم السبت الماضي.

- تخبط جزائري

الوضع الذي يمر به نادي مولودية الجزائر أشبه بـ"التخبط" خاصة بعد قرار عبد القادر عمراني الرحيل عن الفريق وتقديم استقالته عقب الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد مساء السبت الماضي.

تقارير صحفية جزائرية كشفت أن إدارة "العميد" قررت إسناد مهمة الفريق لدى المدير الفني الفرنسي جوزيه أنيجو والذي سبق له قيادة الترجي.

هذه الأخبار وجدت رد فعل غاضب من مشجعي المولودية حيث عبروا عن رفضهم قيادة الفرنسي لفريقهم الأمر الذي جعل إدارة نادي المولودية تقرر التراجع عن موقفها بحسب ما جاء عبر صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وحتى الآن لم يستقر نادي المولودية على المدير الفني الذي سيقود الفريق في مباراة الترجي المقبل خاصة أن هذه المواجهة تعتبر مصيرية في مشوار الفريق الجزائري والذي يحتاج لنقطة فقط من أجل الصعود رسميًا.