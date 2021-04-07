فينسيوس يضرب".. كيف تناولت صحف أوروبا هزيمة ليفربول أمام الريال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت الصحف الأوروبية الضوء اليوم الأربعاء، على هزيمة ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وحل ليفربول ضيفا على ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وخسر الريدز بثلاثية مقابل هدف.

تقدم فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 27، ثم عزز زميله ماركو أسينسيو تقدم الميرنجي في الدقيقة 36 مسجلا الهدف الثاني، ثم تمكن المصري محمد صلاح نجم ليفربول من تقليص الفارق في الدقيقة 51 محرزا هدف فريقه الوحيد، قبل أن يعود فينسيوس ويسجل الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 65.

وفيما يلي نستعرض أبرز تعليقات الصحف الأوروبية على المباراة:

موندو ديبورتيفو

"فينيسيوس يضرب ضد ليفربول"

آس

"صرخة فينسيوس"

ماركا

"تتويج فينسيوس"

سبورت

"ثنائية فينيسيوس تعبر بريال مدريد"

ميرور سبورت

"آهات فينسيوس"

هدف ليفربول خارج الأرض لم يمنع أفضلية ريال مدريد للوصول إلى نصف النهائي

ذا صن

"صدمة الريال.. ليفربول بحاجة لريمونتادا جديدة في آنفيلد"

ليكيب

"ريال يتنفس"