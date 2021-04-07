"وعد ومصالحة".. ماذا دار بين النقاز ولاعبي الزمالك قبل جولة الحسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية، حديث دار بين حمدي النقاز لاعب الترجي الرياضي التونسي، مع لاعبي الزمالك قبل مباراة فريق "باب سويقة" أمام مولودية الجزائر.

وأفادت صحيفة "تونس الرقمية" التونسية، أن عدد من لاعبي الزمالك تواصلوا مع زميلهم السابق حمدي النقاز للحديث معه عن مباراة الجولة الأخيرة ضد فريق المولودية.

ومن المقرر أن يستقبل فريق الترجي نظيره المولودية مساء السبت المقبل ضمن حسابات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب الصحيفة التونسية، فإن النقاز أكد للاعبي الزمالك أن زملائه في الفريق سيلعبوا أمام المولودية من أجل تحقيق الفوز فقط.

وشدد النقاز، أن زملائه تعاهدوا على القتال من أجل الفوز وتحقيق التأهل عن جدارة.

النقاز أكد أيضًا للاعبي الزمالك، أن لاعبو الترجي يسعون لمصالحة الجماهير بعد الخسارة من توينجيت السنغالي بنتيجة (2-1) يوم السبت الماضي.

وكان الترجي ضمن بطاقة الصعود لدور الثمانية بعد الفوز على الزمالك بهدف دون رد في الجولة الرابعة من عمر المسابقة القارية، إلا أن فريق "الدم والذهب" لم يضمن صدارة المجموعة الرابعة بعد الخسارة من توينجيت.

ويكفي للترجي الحصول على نقطة في مباراة المولودية من أجل ضمان الصدارة، في المقابل يحتاج الفريق الجزائري أيضًا لنقطة من أجل اللحاق بالترجي في دور الثمانية.

في المقابل، يحتاج الزمالك إلى سقوط المولودية والفوز على بطل السنغال فريق توينجيت من أجل الصعود لدور ربع النهائي.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد (10 نقاط) متفوقًا على المولودية صاحب المركز الثاني برصيد (8 نقاط) ثم يأتي الزمالك في الترتيب الثالث برصيد (5 نقاط)، وأخيرًا توينجيت برصيد (4 نقاط).