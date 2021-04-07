"يبدأ التدريبات الأربعاء".. طبيب حمدي فتحي يوجه تحذيرا قبل عودته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أشرف محرم أستاذ جراحة العظام بالقصر العيني والطبيب المعالج لحمدي فتحي، أن لاعب الأهلي سيبدأ اليوم الأربعاء التدريب في صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

وأجرى حمدي فتحي جراحة في ذراعه بعدما تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة كينيا بتصفيات كأس أمم افريقيا التي أقيمت يوم 25 مارس الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة "أون سبورت"، قال محرم: "سيبدأ حمدي اليوم التدريب في صالة الجيم، مسوح له بالجري والتعامل مع الكرة لكن غير مسموح بأي التحامات نهائيا".

وأضاف: "اللاعب بدأ تحريك ذراعه بشكل جيد جدا، ونأمل أن تتم عودته للملاعب خلال 8 أسابيع وليس 10، هو لاعب مجتهد ومحترف وآمل أن يحافظ على صحته".

وأتم: "علاج اللاعب المحترف يختلف عن المواطن العادي، لذلك فضلنا تثبيت شريحة ومسامير من أجل الاطمئنان عليه".