مجموعة الزمالك.. تخبط في فريق مولودية قبل مواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن إدارة نادي المولودية تراجعت عن التعاقد مع المدرب الفرنسي جوزيه أنيجو لقيادة الفريق الجزائري خلال الفترة المقبلة.

وكان عبد القادر عمراني رحل من على رأس القيادة الفنية لفريق المولودية عقب الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن إدارة نادي المولودية قررت التراجع عن التعاقد مع أنيجو والذي سبق له قيادة الترجي.

ويستعد فريق مولودية الجزائر حاليًا لمواجهة الترجي يوم السبت المقبل في إطار الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الفريق الجزائري للخروج بنقطة واحدة فقط من أجل الحصول على البطاقة الثانية للتأهل لدور الثمانية من عمر المسابقة القارية.

في المقابل، يأمل فريق الزمالك لسقوط جديد لفريق المولودية مع تحقيق الفوز على فريق توينيجت السنغالي من أجل خطف بطاقة التأهل.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي قبل انطلاق الجولة السادسة والأخيرة: الترجي (10 نقاط) - المولودية (8 نقاط) - الزمالك (5 نقاط) - توينجيت (4 نقاط).