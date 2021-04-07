"مش طبيعي وكل كلامه كدب".. فاروق جعفر يفتح النار على ميدو بعد تصريحات الأخير!

الشارقة - اميمة ياسر - قال فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك، أن نادي الزمالك خلال الفترة الحالية يعيش أزمة كبرى، معقبا: النادي عليه فلوس كهربا وميه.. ويحتاج الدعم لصرف رواتب العاملين، وهناك مشاكل مالية هي التي تواجه اللجنة التى تدير النادى خلال الفترة الحالية.

وأضاف "جعفر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" أن غضب إمام عاشور من عدم مشاركته في مباراة الزمالك الأخيرة ليس في وقته ولا محله ويجب التركيز في المباريات، مؤكدا أن وكيل فرجاني ساسي "متعب" ويجهد النادي فى المفاوضات واللاعب محترم ويريد الزمالك.

وردا علي تصريحات ميدو , قال جعفر: الكلام المتداول على السوشيال ميديا كله كذب، والكلام بيتقال ويتحور والإعلام الرياضي منظم بعض الشيء وعلينا الحذر من البلبلة والحفاظ على بلدنا.

وتابع : كل إللي بيقوله ميدو غلط، ومن شهرين اتكلم عن خالد الغندور بشكل لا يليق.. يعني هو الوحيد إللي عمل تجارب عالمية وتاريخ، امال صلاح عمل أيه بقى وصلاح خلوق جدا ومينفعش نحطه في مقارنة.