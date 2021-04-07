شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عندما حرمت رأسية محمد شوقى الكاميرون من التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل في ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار، وهو ما ينطبق على هدف محمد شوقى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق في مرمى الكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2006.

وحرم محمد شوقى لاعب المنتخب السابق، منتخب الكاميرون من التأهل لكأس العالم بعدما سجل هدف التعادل في المباراة التي أقيمت في الكاميرون 8 أكتوبر 2005 بعدما فقدت مصر فرصتها في التأهل لكأس العالم فعلياً.

وواجه المنتخب نظيره الكاميرون القادرة على التأهل في ياوندي ويكفيها الفوز بأي نتيجة للتواجد في المونديال، بينما تلعب كوت ديفوار مع السودان على أمل تعثر الأسود التي لا تقهر.

تقدمت الكاميرون مبكرا في الدقيقة 21، وخطف محمد شوقى التعادل للفراعنة في الدقيقة 78 بعدما حول ركنية أحمد حسن "الصقر" داخل الشباك ليصيب كل من في الملعب بصدمة كبرى.

بهذه النتيجة، تصدرت كوت ديفوار ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن الكاميرون وحلت مصر ثالثة برصيد 17 نقطة.

جدير بالذكر أن محمد شوقي لم يسجل لمصر في التصفيات إلا هدفين في شباك الكاميرون كانا الهدف الأول للفراعنة في كل مباراة.