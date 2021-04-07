شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل الاستعداد لمواجهة سيمبا وتغييرات مرتقبة فى التشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية، استعداداً لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات للمجموعة الإولى بدوري أبطال أفريقيا ،ومن المقرر أن تشهد مباراة الأهلي وسيمبا مشاركة عدد من اللاعبين الذين لم يحصلون على فرصة كافية الفترة الماضية لأسباب فنية أو لعدم جاهزيتهم الفنية أو للأصابة أمثال صلاح محسن وناصر ماهر ووليد سليمان.

ويرغب موسيماني المدير الفني للأهلي في الدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية بعد ضمان تأهل الفريق لربع نهائي البطولة في المركز الثاني خلف سيمبا .

كما يرغب الجهاز الفني في إراحة محمد مجدي أفشة نجم الفريق بسبب حالة الأجهاد التى يعاني منها بسبب مشاركاته المُتتالية الفترة الماضية مع الاهلي والمنتخب الوطني الأول.

من ناحية أخرى، تحسم لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلي مع بيتسو موسيماني عدة ملفات مهمة خاصة بفريق الكرة خلال الاجتماع المرتقب الأيام المقبلة. وتعقد اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضوتها زكريا ناصف جلسة خاصة مع موسيماني عقب مباراة سيمبا المقبل ببطولة أفريقيا لمناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة.

ويأتي فى مقدمة الملفات التى سيتم مناقشتها تدعيم حراسة المرمى بالفريق حيث ترغب اللجنة فى التعاقد مع حارس مرمى الموسم المقبل وهو ما لا يتحمّس له موسيماني.