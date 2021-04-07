الامارات | منصور بن محمد يوجه بتنظيم نسخة مميزة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل "دبي جلوب سوكر" 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يوجه بتنظيم نسخة مميزة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل "دبي جلوب سوكر" 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أهمية تنفيذ توجيهات المجلس التنفيذي لحكومة دبي في مجال تحقيق شركات كرة القدم في دبي الاكتفاء الذاتي باعتباره أحد أهم عناصر الاحتراف الناجح، وفي مقدمة محفزات وضع خطط العمل الفعّالة والاستثمار الأمثل للموارد وتفعيل جانب الاستثمار في شركات كرة القدم.

كما أكد سموه مواصلة مجلس دبي الرياضي تكريم رواد العمل الرياضي ضمن حفل التفوق الرياضي وذلك ترسيخا لقيم العطاء والوفاء في الرياضة وتقديرا لمن ترك بصمة واضحة في فرقهم وأنديتهم والمنتخبات الوطنية، وساهموا في وضع أسس النجاح والتميز في أندية دبي خلال مسيرتهم الرياضية السابقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي لعام 2021 الذي عقد عن بعد برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومشاركة نائب رئيس المجلس مطر الطاير، والفريق عبد الله خليفة المري، وأعضاء مجلس الإدارة: أحمد الشعفار، محمد الكمالي، د. عبد الله الكرم، مريم الحمادي، موزة المري، الأمين العام للمجلس سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحم، وتم فيه مناقشة تنفيذ مبدرة الاكتفاء الذاتي لشركات كرة القدم بدبي وتحديد السقف الزمني لها بما يحقق توجيهات المجلس التنفيذي لحكومة دبي وأهداف مجلس دبي الرياضي وينسجم مع التحوّل الى الاحتراف في قطاع كرة القدم بإمارة دبي.

وتم في الاجتماع أيضا بحث التقرير الفني الذي وضعته بلدية دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لصيانة "ستاد راشد" بنادي شباب الأهلي في القصيص، و"ستاد زعبيل" بنادي الوصل، وتطوير عدد من المناطق فيها، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتنفيذ ذلك وفق المواصفات الفنية والرياضية المعتمدة محليا ودوليا والتي تتناسب مع مكانة الأندية وقدرتها على استضافة المباريات المحلية والقارية والدولية، سيما وأن دولة الإمارات عموما ودبي خصوصا تستقبل المعسكرات التدريبية والمباريات الرسمية والودية في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، حيث يعمل مجلس دبي الرياضي بشكل دائم مع بلدية دبي في جميع ما يتعلق بتشييد وصيانة وتطوير المنشآت الرياضية وهو التعاون الذي أثمر عن تشييد "مجمّع حمدان الرياضي" الأحدث من نوعه في عام 2010 وتشييد ستاد آل مكتوم بنادي النصر عام 2019 وتشييد ستاد حمدان بن راشد في نادي حتّا، والمسابح والصالات والمضامير المختلفة في الأندية.

وتنفيذا لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي، استعرض مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي ضوابط وشروط استخدام اسم "دبي" في الفعاليات الرياضية المختلفة بما يتناسب مع مكانة إمارة دبي ومستوى الاسم الذي أصبح رمزا للتميز والإبداع والابهار في جميع المجالات، وسيتم رفع الشروط والضوابط إلى الجهات التشريعية الرسمية في إمارة دبي بغرض إصدارها ضمن قرار رسمي ملزم لجميع الجهات العاملة في تنظيم الفعاليات الرياضية والقطاعات الداعمة لها.

وتم في الاجتماع اعتماد تنظيم النسخة الثامنة من حفل التفوق الرياضي للأندية وشركات كرة القدم بدبي وفق نموذج دبي للتفوق الرياضي، وحسب الفئات التالية:

أولا- فئات التفوق المؤسسي:

- التفوق الرياضي للأندية.

- التفوق الرياضي لشركات كرة القدم.

- أفضل نادي وشركة في مواجهة جائحة كوفيد 19.

- أفضل نادي وشركة في مجال الكفاءة المؤسسية.

ثانيا- فئات التفوق الفردي:

- أفضل لاعب أول لاعبة في الألعاب الفردية.

- أفضل لاعب أو لاعبة في الألعاب الجماعية.

- أفضل لاعب في كرة القدم.

- أفضل لاعب أو لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الفردية.

- أفضل لاعب أو لاعبة من أصحاب الهمم في الألعاب الجماعية.

كما استعرض مجلس الإدارة أسماء الشخصيات الرياضية الذين سيتم تكريمهم في الحفل ضمن فئة تقديرية تحمل اسم "رواد العمل الرياضي" والتي تمثل رسالة شكر وتقدير للرياضيين الذين ساهموا في إرساء قواعد العمل الرياضي وتحقيق الإنجازات بتفان وإخلاص.

وتم في الاجتماع بحث أنشطة وفعاليات نادي دبي لأصحاب الهمم حيث يحرص المجلس على توفير سبل النجاح للنادي الذي يرعى شريحة مهمة من أبناء الوطن والمجتمع هم فئة أصحاب الهمم ويمنحهم المجال لممارسة رياضاتهم المفضلة ومختلف الأنشطة المجتمعية، كما أصبح مكانا مفضلا لاستضافة الفعاليات والبطولات الوطنية والدولية والعالمية في مختلف الرياضات.

واطلع مجلس الإدارة على خطة عمل اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل "دبي جلوب سوكر" 2021 والذي سيتم تنظيمه خلال شهر ديسمبر المقبل في منطقة "إكسبو 2020" حيث سيتزامن الحدث مع إقامة أكبر معرض وملتقى اقتصادي وسياحي ومعرفي في العالم، ووجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيم نسخة مميزة من المؤتمر والحفل تتناسب مع مكانته الرياضية العالمية ومع اقامته في مقر إكسبو وأنه سيجمع بين نجوم كرة القدم العالمية وكبار الشخصيات العالمية في مختلف المجالات التي ستحضر فعاليات إكسبو.

وتم في الاجتماع الاطلاع على تقارير الابتكارات الحكومية من الإمارات لمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي والتي تضمنت اختيار جهاز "نبض الموارد البشرية" الذي تم صممته ونفذته إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي ليقدم للمنتسبين أكثر من 43 خدمة ضمن 6 فئات مختلفة، وهو الأمر الذي يساهم بالتحوّل إلى مؤسسة لا ورقية بالكامل، كما يختصر عدد الموظفين العاملين في إدارة الموارد البشرية، ويتيح كذلك حصول الموظف على أية مستندات ورسائل ووثائق رسمية في أي وقت وخلال 30 ثانية بشكل آلي ودون الحاجة إلى مراجعة أي موظف.

وثمن مجلس الإدارة جهود فريق العمل كما أكد على تعزيز جانب الابتكار في العمل بما يتناسب مع نهج العمل الحكومي الذي يؤكد على التطوير والابتكار المستمر وصناعة المستقبل الأفضل.

واطلع مجلس الإدارة على عدد من القضايا الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

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