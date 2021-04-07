الحكومة الإيطالية تقرر السماح للجماهير بحضور المباريات في الملعب الأولمبي في روما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان امس الثلاثاء إن الحكومة الإيطالية قررت السماح لجماهير بحضور مباريات في الملعب الأولمبي في روما خلال بطولة أوروبا صيف العام الجاري.



وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي "أبلغنا روبرتو سبيرانتسا وزير الصحة بأن مستشاري الصحة في الحكومة سيبحثون أفضل السبل للسماح للجماهير بحضور مباريات في الملعب الأولمبي في روما في يونيو خلال بطولة أوروبا".

وستتقابل تركيا وإيطاليا في مباراة افتتاح بطولة أوروبا في روما في 11 يونيو.

وتأجلت البطولة من العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19 وطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) من الدول 12 المستضيفة للبطولة التقدم بخططها للسماح للجماهير بالحضور بحلول بداية أبريل.