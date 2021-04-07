شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الجونة يبحث عن تصحيح المسار أمام الطلائع بستاد خالد بشارة بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الجونة نظيره طلائع الجيش في تمام الثالثة عصر اليوم الأربعاء على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد التعادل مع سموحة بهدفين لكل فريق بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين

فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

وطالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات والعروض المتميزة بالدوري من أجل استعادة وضع الفريق بالمربع الذهبى، مشدداً على صعوبة مباراة اليوم.

في المقابل شدد عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع على لاعبيه أن مباراة الجونة لاتقبل القسمة على اثنين في ظل تراجع وضع الفريق بجدول المسابقة مؤكداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة لحصد النقاط الثلاث.