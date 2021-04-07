الزمالك يسابق الزمن لصرف المستحقات قبل مباراة تونجيث

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القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن لصرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين، قبل مباراة تونجيث السنغالي المصيرية، والمقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي فى الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
ويترقب مسئولو الزمالك انتعاش الخزينة خلال الساعات المقبلة، ببعض الموارد الخارجية، مما سيساهم في صرف جزء من المستحقات وهو ما نقله مسئولي النادي للاعبين خلال الساعات الأخيرة لتحفيزهم.
في ذات الصدد، قرر مسئولو نادي الزمالك، صرف مكافأة خاصة لكل لاعب بالفريق الكروي، بعد الفوز على مولودية الجزائر، وفقا لما تنص عليه لائحة الفريق المعدلة والتي وضعها جهاز الكرة السابق برئاسة أشرف قاسم قبل الرحيل برفقة البرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق، حيث بدأ تطبيق هذه اللائحة منذ مباراة تونجيث في الجولة الثانية لدوري الأبطال في نسخته الحالية.
ويسدل الستار على مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال يوم السبت المقبل بإقامة مباراتي الزمالك مع تونجيث السنغالي بالقاهرة والترجي ضد مولودية الجزائر في تونس، ويحتاج أبناء ميت عقبة لتحقيق الفوز على بطل السنغال وخسار المولودية أمام الترجي للتأهل كثاني المجموعة برفقة بطل تونس، حيث يحتل الأبيض حاليا المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني بـ 8 نقاط والترجي المتصدر بـ 10 نقاط.
ووضع مسئولو الزمالك، صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين، في مقدمة الأولويات قبل مباراة تونجيث المصيرية، لتحفيز اللاعبين على التألق أمام بطل السنغال، والسعي وراء تحقيق الفوز، والوصول للنقطة 8 بدوري الأبطال، وانتظار سقوط المولودية بتونس، وذلك بعدما جدد الزمالك آماله بالفوز على بطل الجزائر على أرضه وأمام جماهيره بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة مساء السبت، ليرفع رصيده للنقطة رقم 5 وجاء خسارة الترجي أمام تونجيث بالجولة نفسها ليجعل مباراتي الجولة الأخيرة في غاية الأهمية حيث يحتاج الزمالك للفوز وخسارة المولودية للتأهل بينما خسارة الترجي ستجعله يخسر أيضا صدارة المجموعة لصالح بطل الجزائر.