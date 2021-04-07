شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لصرف المستحقات قبل مباراة تونجيث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن لصرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين، قبل مباراة تونجيث السنغالي المصيرية، والمقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي فى الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويترقب مسئولو الزمالك انتعاش الخزينة خلال الساعات المقبلة، ببعض الموارد الخارجية، مما سيساهم في صرف جزء من المستحقات وهو ما نقله مسئولي النادي للاعبين خلال الساعات الأخيرة لتحفيزهم.

في ذات الصدد، قرر مسئولو نادي الزمالك، صرف مكافأة خاصة لكل لاعب بالفريق الكروي، بعد الفوز على مولودية الجزائر، وفقا لما تنص عليه لائحة الفريق المعدلة والتي وضعها جهاز الكرة السابق برئاسة أشرف قاسم قبل الرحيل برفقة البرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق، حيث بدأ تطبيق هذه اللائحة منذ مباراة تونجيث في الجولة الثانية لدوري الأبطال في نسخته الحالية.