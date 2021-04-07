شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الإسماعيلى يرفع شعار "أكون أو لا أكون" أمام المصرى فى ديربى القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الإسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز المصرى البورسعيدى على الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى لاعبيه بالابتعاد عن التراخى والتركيز في المباراة من بدايتها لنهايتها لضمان الخروج بالنقاط الثلاث للهروب من الموقف الصعب الذى يعيشه الدراويش بحثاً عن تحقيق انتصار غائب منذ فترة طويلة ، في المقابل يسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لمواصلة قطار الانتصارات لتعزيز موقعه في المربع الذهبى للمسابقة .

ولم يستطع الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 11 مباراة ، خسر 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات ، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.