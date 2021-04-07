«من حقه يزعل»..ميدو يعتذر لـ فاروق جعفر على الهواء: حقك عليا وأنت كابتني

الشارقة - اميمة ياسر - اعتذر الكابتن أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، على الهواء للكابتن فاروق جعفر بعد تصريحاته الأخيرة ضده عبر "كلوب هاوس".

وقال "ميدو" خلال تقديم برنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر فضائية "النهار": مكنش ينفع أسرد الموقف اللى حصل بيني وبين فاروق جعفر وهو له حق يزعل.. بقوله حقك عليا وأنت كابتني وأنا أسف.

وأضاف: اللى اتعلمناه جوا نادي الزمالك أن الصغير لازم يعتذر للكبير.. معقبا: اكرر اعتذاري للكابتن فاروق جعفر لأنه أحد أساطير نادي الزمالك.

وكان ميدو قال في تصريحات له عبر "كلوب هاوس": طلبت من فاروق جعفر اللاعب التاريخي للنادي الوقوف بجانب نادي الزمالك ليرد "جعفر" قائلًا مين اللى قال إن عايزين نقف جنب الزمالك، ومين قال إننا عايزين الزمالك يقف على رجله.