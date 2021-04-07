شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستدرج البنك الأهلى اليوم لتدشين انتفاضة جديدة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج وادى دجلة نظيره البنك الأهلى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى بعد التعادل مع الإنتاج الحربى سلبياً في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر البنك الاهلى من زعيم الثغر بهدف دون رد بالجولة السادسة عشرة للمسابقة.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 8 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً

فيما يحتل البنك الاهلى المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثمانية مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وتحدث التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة مع لاعبيه عن أهمية الفوز في مباراة اليوم لتدشين انتفاضة جديدة في الايجيبشن ليج في ظل تراجع الفريق بصورة كبيرة هذا الموسم

في المقابل يسعى خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى بخطف النقاط الثلاث اليوم للتقدم في سباق مراكز المسابقة ، وطلب خالد جلال من اللاعبين ضرورة الفوز الذى سيكون نقطة انطلاق الفريق في الدور الثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز وأشار المدير الفني إلي أنه يثق في قدرات جميع لاعبي الفريق لتحقيق الاداء والانتصارات المنتظره خلال الفتره المقبلة.