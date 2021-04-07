كارتيرون يستغل مباريات الناشئين لتجهيز لاعبى الزمالك .. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - يسعي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، لاستغلال مباريات فرق الناشئين لتجهيز اللاعبين الشباب المتواجدين بشكل دائم في تدريبات الفريق الأول خلال الوقت الحالي.

وبالفعل سمح كارتيرون، لمجموعة من اللاعبين الشباب مواليد 2001، والمتواجدين في تدريبات الفريق الأول بشكل دائم بالمشاركة في لقاء مصر للمقاصة، ضمن منافسات دوري الجمهورية، وهم السيد عطية، وحسام عبد المجيد، وياسين مرعي، ورضا محمد، ومحمد حسام "بيسو"، وأحمد عيد، وحسام أشرف، وأسامة فيصل، وحاتم محمد.

ونجح فريق الزمالك للشباب في الفوز على المقاصة بالمباراة بنتيجة هدفين دون رد، ف وأحراز الأهداف إبراهيم محمد وأسامة فيصل، وتولي قيادة الفريق فنيا منتصر الجدي.

ويأتي سماح كارتيرون للاعبي الزمالك الشباب بالمشاركة في مباريات أعمارهم السنية رغم تواجدهم مع الفريق الأول، في ظل صعوبة إقامة مباريات ودية دائما لإشراكهم فيها، ورغبة المدير الفني في تواجدهم باستمرار داخل المستطيل الأخضر والحصول على حساسية المباريات ليكون كل لاعب منهم جاهز للمشاركة في أي وقت يطلب منه ذلك.

من ناحية أخري، أشاد الفرنسى كارتيرون، بالمستوى المتميز الذى يقدمه محمود حمدى الونش مدافع الزمالك خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه من أفضل المدافعين فى القارة الأفريقية حاليا، وقال كارتيرون لجهازه المعاون إن محمود حمدى الونش يتطور سريعا ونجح فى الارتفاع بمستواه عن الفترة التى تولى فيها كارتيرون قيادة الزمالك قبل رحيله إلى التعاون السعودى.

وطلب كارتيرون من جهازه المعاون الحديث مع الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول بنادي الزمالك مؤخرا بضرورة اتخاذ الونش مثل أعلي لهم وتقليده في كل كبيرة وصغيرة يقوم بها داخل وخارج الملعب، معتبرا ان الونش من أفضل اللاعبين فنيا والتزاما في فريق الزمالك في الوقت الحالي.

يذكر أن محمود الونش تم اختياره فى التشكيل المثالى للجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد أداءه المميز في مباراة المولودية الجزائري والتي أقيمت السبت الماضي وانتهت بفوز الزمالك 2/0.