شكرا لقرائتكم خبر عن هدف محمد صلاح في ريال مدريد يقربه من منافسة ميسي وكريستيانو وليفاندوفسكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري محمد صلاح، هدفا لفريقه ليفربول في مرمى ريال مدريد مساء الثلاثاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإسباني بثلاثية مقابل هدفا وحيدا سجله النجم المصري.

ووفقا لما ذكرته شبكة أوبتا للإحصاءات، فقد رفع صلاح رصيده من الأهداف في كافة المسابقات منذ مباراته الأولى مع ليفربول موسم 2017، إلى 121 هدفا. ولا يتفوق على صلاح في هذه الفترة الزمنية بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، سوى نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي 177هدفا، وليونيل ميسي 140هدفا، وكريستيانو رونالدو 140هدفا.