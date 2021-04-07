شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: من مصلحة الترجي التونسي خروج الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن فريق الترجي التونسي، سيكون من مصلحته خروج الزمالك من بطولة دوري ابطال افريقيا.

وقال محمد صديق، في تصريحات تليفزيونية، إن «الترجي التونسي، من مصلحته خروج الزمالك من بطولة دوري أبطال افريقا، حتى لا يتقابل معه مرة أخرى في ظل قوة الفريق الأبيض، بعدما فاز على في العام الماضي».

وأضاف أن «عدم خوض الترجي التونسي المباراة بالتشكيل الأساسي، هو تواطؤ بشكل شيك، حيث اتوقع أن تخرج المباراة بالتعادل ويصعد الفريق التونسي مع مولودية الجزائر».

وأشار إلى أن «الزمالك هو من فعل ذلك في نفسه، بعد النتائج السلبية التي حققها في أول 4 مباريات بالبطولة الافريقية»، مضيفا :«الفريق الأبيض يدفع ثمن رحيل مجلس الإدارة السابق، حيث هناك العديد من المشاكل الإدارية والتي أثرت بالسلب على أداء اللاعبين»