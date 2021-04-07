شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: اللوائح إذا نصت على رحيل اللجنة الثلاثية بالزمالك سيتركون عملهم فورًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الدردير، المتحدث بإسم مجلس إدارة نادي الزمالك، ان اللجة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي الأبيض برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، مستمرة في عملها.
وقال عمرو الدردير، في تصريحات تليفزيونية: «اللجنة الثلاثية مستمرة في عملها ولا نية لرحيلها في الوقت الحالي»، مضيفا :«اللجنة تؤدي عملها على أكمل وجه، واذا نصت اللوائح على ترك عملها سيرحلون فورًا».
وأضاف :«الشعار في تلك المرحلة الزمالك أولا وأخيرًا، الكل يعمل لما فيه مصلحة النادي».
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