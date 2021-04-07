شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من الزمالك بشأن تهرب زيزو من مواجهة المولودية وتمرد أحمد عيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمرو الدردير، المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك، عن حقيقة تمرد الثنائي أحمد سيد زيزو، وأحمد عيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال عمرو الدردير، في تصريحات تليفزيونية إن أحمد سيد زيزو، لم يتمرد على نادي الزمالك في مباراة المولودية، اللاعب كان يعاني من الألام في وجه القدم، وتم وضع له جبيرة تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، وبعد الوصول إلى القاهرة تم عمل الاشاعات اللازمة للاعب«.

وأضاف أنه «لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات الماضية، عن تمرد أحمد عيد، ظهير أيمن الفريق، ورفضه التدريب مع فريق الشباب»، مؤكدًا ؛«كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح».

وتابع: «كنت أتواجد في النادي اليوم، وأحمد عيد، لم يثير أي مشاكل».