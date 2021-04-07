شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزمالك: لم نخاطب الكاف بشأن مباراة الترجي والمولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمرو الدردير، المتحدث الرسمي بإسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأبيض لم يخاطب الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» بشأن تعيين مراقبين لمباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر.

ويلتقي الترجي التونسي مع مولودية الحزائر السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال عمرو الدردير، في تصريحات تليفزيونية «:»الزمالك لم يخاطب الاتحاد الافريقي بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر«.

وأوضح:«الاتحاد الافريقي يعلم أهمية المباراة، لذلك قام بتعيين طاقم تحكيم هو الأفضل في افريقيا بقيادة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز».



وأشار :«أي نتيجة غير فوز الترجي على مولودية الجزائر، غير منطقية، خاصة ان الزمالك فاز على الفريق الجزائري في الجزائر».

وأكمل :«الترجي بطل المجموعة بالتالي فوز الفريق التونسي على المولودية هو منطقي، الترجي لن يغامر باسمه وسمعته بالتواطؤ مع الفريق الجزائري».