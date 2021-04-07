شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينفجر غضبا في مباراة ريال مدريد بسبب ماني.. وجماهير ليفربول تهاجمه «فيديو وصور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح ينفجر غضبا خلال لقاء ليفربول وريال مدريد الذي انتهى بفوز النادي الإسباني بثلاثية مقابل هدف خلال دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 والذي أقيم على أرض معلب النادي الملكي.

جانب من لقاء ريال مدريد وليفربول

أسباب غضب محمد صلاح

عند الهجمة لفريق ليفربول في الدقيقة 85 وكسور بسيطة من عمر الشوط الثاني، زواية التمرير كانت سانحة أمام ساديو ماني، ليمرر الكرة إلى محمد صلاح الخالي من الرقابة والذي حال توصيل السنغالي الكرة له سينفرد بالمرمى.

جانب من لقاء ريال مدريد وليفربول

ولكن ساديو ماني استمر في مسلسل أنانيته، ورفض تمرير الكرة وضاعت فرصة تسجيل الهدف الثاني، الأمر الذي أثار غضب النجم المصري وأظهر عن غضبه بالتلويح في وجه الأناني ماني.

جانب من لقاء ريال مدريد وليفربول

هجوم جماهير ليفربول ضد ماني

أطلق عدد من جماهير ليفربول الإنجليزي وابل من الانتقاد في وجه السنغالي ساديو ماني الذي قدم مباراة سيئة للغاية وواصل أنانيته مع محمد صلاح وأضاع على فريقه فرصة تعديل النتيجة وتسجيل الهدف الثاني بأقدام محمد صلاح حال تمرير الكرة عند الهجمة المنفذة في الدقيقة 85.

جانب من لقاء ريال مدريد وليفربول

وعقب نشر الموقع الرسمي لفريق ليفربول نتجية لقاء ريال مدريد، شنت الجماهير هجوما شرسا على ساديو ماني بسبب مستواه والأنانية مع محمد صلاح. وقال أحمد المتابعين يدعى محمد النقيب، والله ماني فاهم الكورة خطأ، في اعتقاده أن الكرة مجرد توصله أنها كدا بقت ملكه ولازم يدخل بيها الشبكه زي البلايستيشن كدا، لاعب سىء جدا.

جانب من لقاء ريال مدريد وليفربول

ويضيف آخر، يدعى محمد سلامة، صلاح كان جنب ساديو ومرضاش يديهالو. وأكد ثالث، يدعى، عبود، ماني مستواه هزيل جدا ومن يوم لآخر يثبت كرهه لصلاح بأنانيته التي أثرت على مردود الفريق بشكل عام رغم أن الفريق يمر بمرحلة فراغ صعبة جدا نتمنى العودة في لقاء الإياب رغم أن المؤمورية تبدو مستحيلة مع أداء كارثي كمباراة اليوم.

جانب من لقاء ريال مدريد وليفربول