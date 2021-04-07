شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجدد فرجاني ساسي للزمالك ؟ مصطفى محمد يجيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد مصطفى محمد، نجم هجوم الزمالك المُعار لصفوف جالاتا سراي التركي، بزميله السابق فرجاني ساسي.
وقال مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية: «التونسي فرجاني ساسي من أقرب الأصدقاء لي، أحبه لاعباً وأحبه على المستوى الشخصي بسبب أخلاقه الرفيعة».
وأكمل:«أتواصل مع ساسي دائماً وأشاهد مباريات الزمالك عبر هاتفي المحمول لعدم وجود قنوات ناقلة لمباريات الفريق في تركيا».
وعن سؤاله حول موقف فرجاني ساسي من التجديد للزمالك قال:«معرفش والله مش عارف».
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