شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجدد فرجاني ساسي للزمالك ؟ مصطفى محمد يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد مصطفى محمد، نجم هجوم الزمالك المُعار لصفوف جالاتا سراي التركي، بزميله السابق فرجاني ساسي.

وقال مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية: «التونسي فرجاني ساسي من أقرب الأصدقاء لي، أحبه لاعباً وأحبه على المستوى الشخصي بسبب أخلاقه الرفيعة».

وأكمل:«أتواصل مع ساسي دائماً وأشاهد مباريات الزمالك عبر هاتفي المحمول لعدم وجود قنوات ناقلة لمباريات الفريق في تركيا».

وعن سؤاله حول موقف فرجاني ساسي من التجديد للزمالك قال:«معرفش والله مش عارف».