شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحسم مصير عمار حمدي من العودة للأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بعودة عمار حمدى لاعب الفريق المُعار إلى نادى الإتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى، وأعلن موسيمانى أن المستويات التى يقدمها عمار حمدى مع زعيم الثغر تؤهله لأن يعود للقلعة الحمراء ويشارك مع الفريق، وأكد المدير الفنى أن عمار حمدى أكثر لاعبى الأهلى المُعارين الذين لفتوا نظره ويتمنى عودته للقلعة الحمراء دون غيره من اللاعبين.

ويلعب عمار حمدى من الأهلى للاتحاد السكندرى مُعاراً لمدة موسمين ويحق للأهلى استعادته بعد انتهاء الموسم الأول وهو ما سيحدث بنسبة كبيرة مع حلول ميركاتو الصيف المقبل وفقاً لرغبة المدير الفنى للأهلي.

من ناحية أخرى، رفض مسئولو النادى الأهلى، الاستغناء عن الكونغولى والتر بواليا، مهاجم الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلا فى حالة تلقى عرضا مغريا للحصول على خدمات اللاعب، ولا يقل عن المبلغ المالى الذى تم دفعه للجونة فى يناير الماضى مقابل الحصول على خدمات بواليا، خاصة أن إدارة الكرة بالأهلى ترفض التفريط فيه بدون الاستفادة منه ماليا.

وكشف مصدر بالأهلي عن أنه حال عدم التحصل على عرض مالى مغرى لشراء خدمات بواليا فإن اللاعب سيستمر فى صفوف الفريق الأحمر ولا نية للتفريط فى خدماته، مؤكدا أن إدارة القلعة الحمراء ترفض التفريط فى اللاعب على طريقة السنغالى اليو بادجى، والذى رحل على سبيل الإعارة إلى أنقرة جوج التركى بدون مقابل مالى، على أن يتم بيعه بنهاية الموسم الجارى نظير 1.5 مليون دولار وفقا لرغبة النادى التركي.

وشدد المصدر، على أن إدارة الكرة بالأهلى مقتنعة بقدرات والتر بواليا، ولكن ترى أنه يواجه حالة من عدم التوفيق مع الفريق الأحمر، وإذا ما صادفه التوفيق سيكون إضافة لهجوم الأهلى، مشيرا إلى أن رحيل اللاعب مرهون بقدوم عروض مغرية من أحد الأندية الخارجية لشراء عقده من الأهلي.