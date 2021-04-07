شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: الزمالك كان رافض عودتى بعد انتهاء إعارتى للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراى التركى، كواليس عودته للزمالك بعد انتهاء إعارته إلى طلائع الجيش، موضحا: "مكنتش هرجع الزمالك بعد انتهاء إعارتى لطلائع الجيش، الإدارة مكنتش عايزانى وجروس مكنش عايزننى أرجع، لأنه كان فيه مهاجمين تانيين وأنا كنت هموت وارجع وكانوا عايزنى أروح إعارة للإسماعيلى فى صفقة تبادلية مع محمد عواد، ولكن كنت حابب أكمل فى الزمالك وقلت لهم أقعد فى الزمالك أو تبيعونى".

وقال مصطفى محمد خلال تصريحات تليفزيونية: "قعدت مع مسئولى الإسماعيلى وكانوا عايزين ياخدونى إعارة سنتين ورفضت وقلت لهم إعارة سنة واحدة، وكلموا مرتضى منصور وقالوا له عايزين مصطفى محمد بيع نهائى وهو رفض وقالهم هو مكمل فى الزمالك ورفض الإعارة".

أكمل لاعب جالاتا سراى التركى: "بعدها روحت الجونة وقفلت موبايلى عشان محدش يوصلى لإنى عايز أكمل فى الزمالك، ولقيت أمير مرتضى بيقولى احنا رجعناك وعايزينك تثبت نفسك ولعبت أول ماتشين فى بطولة أفريقيا جبت 3 أهداف وبعدها تألقت مع الفريق وسجلت العديد من الأهداف".

وأردف: "أفضل أهدافى هدفى فى مرمى الأهلي وفى مرمى الرجاء المغربى بالقاهرة، وتعرضت لنقد بأننى أجيد اللعب بالرأس عن اللعب بالقدمين وهو النقد الذى كان حافزا لى من أجل تطوير نفسى، وللعلم سجلت 6 أهداف فى تركيا بقدمى فقط وليس برأسى".