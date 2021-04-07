شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعاقب أحمد عيد على طريقة إمام عاشور بعد اعتراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي خالد الغندور أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، اتخذ قرارًا بعودة الناشئين الذين تم تصعيدهم، للمشاركة مع فريقهم خلال المرحلة المقبلة، مع خوض التدريبات فقط مع الفريق الأول.

وأضاف الغندور خلال تقديم برنامجه "زملكاوى" عبر شاشة الزمالك، أن كارتيرون عندما عاد لتولى المهمة خلفًا لباتشيكو وجد عددا من اللاعبين الناشئين بعيدين عن مستواهم، الأمر الذى دفع الخواجة الفرنسي لإبلاغ أسامة فيصل بخوض تدريباته مع الفريق الأول مع المشاركة في مباريات فريق الناشئين حتى يكتسب المزيد من الخبرة ويستعيد مستواه.

وتابع الغندور: "كارتيرون أبلغ القرار لأحمد عيد هو الآخر، إلا أن اللاعب أبدى استياءه، وبعد إحدى المباريات قام عيد بركل صندوق المياه وشاهد الموقف أسامة نبيه، ليبلغ كارتيرون الذى قرر معاقبة اللاعب واستبعاده من التدريب مع الفريق الأول والمشاركة أيضًا".

وأردف خالد الغندور أن الجهاز الفني للزمالك استبعد أحمد عيد من حساباته، وسيكون الاعتماد على حازم إمام في المباراة المقبلة أمام تونجيث السنغالى، على أن يتواجد التونسى حمزة المثلوثى على مقاعد البدلاء.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.