شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا بعد التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الأربعاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى تدريباته على ملعبه بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق أمس الثلاثاء عقب قرار اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة سيراميكا التى مقررا لها اليوم الاربعاء ، وأصبح من المقرر أن تقام المباراة الأحد المقبل باستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. ويعكف أحمد كشرى على دراسة مباريات فريق سيراميكا وآخرها مباراته مع الإسماعيلى عقب استنئاف مباريات الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الصاعد لدوري الأضواء والشهرة هذا الموسم قبل ملاقاته.

ويقبع الإنتاج الحربى بالمركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 11 نقاط بعد أن خاض 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

وقال خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربي، إن ناديه لا يعلم سبب قيام اتحاد الكرة بتأجيل مباراته مع سيراميكا، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : "لا نعلم سبب تأجيل مواجهة سيراميكا، ونفس الأمر بالنسبة لنادى سيراميكا لا يعلمون السبب، كل الأمور كانت تسير على ما يرام، حتي نتائج مسحة كورونا الخاصة بالفريقين سلبية".

ويضيف خالد مهدى: "قد يكون السبب هو منح لاعبي الفريقين فرصة لالتقاط الأنفاس".

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى، صفحة مباراة وادى دجلة التى أقيمت الجمعة، على استاد الأهلى والسلام بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل السلبي،وخاض كشرى فترة إعداد مع الإنتاج الحربى خلال فترة توقف مباريات فريقه بالدورى والتى تصل لمدة 26 يوما، بعدما خاض مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتحاد السكندرى، والتى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الـ15 للمسابقة، والتى أقيمت على استاد الإسكندرية.

وودع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

ويرى أحمد كشري المدير الفني للانتاج الحربي، أن مهمته في الوقت الحالي مع فريق الإنتاج الحربي هي الأصعب في مسيرته التدريبية، وقال كشري في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: نلعب خلال الفترة الحالية على تجميع النقاط لأن المركز الحالي لا يليق بالانتاج الحربي، والدوري صعب جداً، وأخر 8 فرق في الجدول فرق كبيرة جداً، والأمر لن يتم حسمه إلى في نهاية المسابقة، وهناك فرق لا أتخيل هبوطها، مثل الاسماعيلي والمقاولون، كلاهما أندية لها تاريخ كبير وأتمنى أن يتحسن مستوى الانتاج أيضاً.

واختتم: لدينا لاعبين مميزين ولكن نحتاج إلى التدعيم في عدة مراكز، ومهمتي مع الإنتاج أصعب من مهمتي من قبل مع أسوان، لأن في أسوان كان الفريق جمع بعض نقاط في الدور الأول، ولكن في الانتاج نبدأ من تحت الصفر والمهمة صعبة، ودائماً حظي التجارب الصعبة.