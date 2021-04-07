شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عطوة يكشف تفاصيل مكالمته مع أمير توفيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عطوة مدافع نادي الاتحاد السكندري عن تفاصيل مكالمته السابقة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي في وقت سابق.

وقال عطوة في تصريحاتً تليفزيونية«مسؤول حالي في بيراميدز كان وكيل لاعبين خلال وجودي مع الرائد السعودي وكان يقود مفاوضات الأهلي لضمي وقتها».

وتابع «كان هناك مكالمات بيني وبين مسؤول بيراميدز وامير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي».

وأضاف «كنت مرشح للانضمام للنادي الأهلي وكانت المفاضلة بيني وبين ياسر إبراهيم أثناء وجوده في نادي سموحة».