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مصطفى محمد يكشف كواليس أول أهدافه مع جالاتا سراي: «بلهندة قالي ‏شوط»

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصطفى محمد، نجم هجوم جالاتا سراي التركي، عن كواليس أول أهدافه بقميص فريقه الجديد، والذي جاء من ركلة جزاء أمام فريق باشاك.

وقال مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية: «لم أكن أتخيل أنيي سأسدد ركلة جزاء مع أول مباراة أخوضها بقميص جالاتا سراي بعد أيام قليلة من انضمامي».

وأكمل:«فوجئت بزميلي يونس بلهندة توجه لي وسألني عن إمكانية تسديدة الركلة فوافقت ونجحت في التسجيل وكان الهدف فاتحة خير عليّ».

وأنهى تصريحاته:«كنت أخشى عدم حصولي على فرصة المشاركة في وجود النجم فالكاو، وكنت متردد في قبول عرض جالاتا سراي في البداية ولكن في النهاية قررت قبول التحدي».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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