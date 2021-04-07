شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان عن هدف محمد صلاح : سددوا كرة واحدة وسجلوا هدفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، سعادته وفخر بالأداء الذي ظهر عليه فريقه أمام ليفربول.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا»: «أشعر بالفخر بسبب الأداء ضد ليفربول لعبنا مباراة عظيمة لكننا واجهنا صعوبات في بداية الشوط الثاني، فخور بكل لاعبي فريقي لكن يتبقى لنا مباراة العودة».

وعن هدف محمد صلاح قال زيدان: «سددوا كرة واحدة في الشوط الثاني وسجلوا هدفا وهذا موقف معقد لكني لن أقول أي شيء، هذه هي كرة القدم».

وأضاف«ليفربول لديه ظهيران يتمتعان بسمات هجومية، وقمنا باستغلال هذا الموقف جيدا عن الطريق جودة توني (كروس) وسرعة فينيسيوس، وأنا سعيد من أجله لأنه كان يحتاج لأن يسجل مثل أسينسيو وبنزيمة».

وعن مواجهة برشلونة في الكلاسيكو يوم السبت المقبل، قال: «لقد استمتعنا بمباراة ليفربول، وغدا سنرى ما سيحدث لكن علينا أن نتحلى بالهدوء وأن تتم عملية الاستشفاء بشكل جيد».