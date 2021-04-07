شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: قدمنا شوطا أول سيئا أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، رضاه عن تعادل فريقه مع سموحة، في مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة غزل المحلة مع سموحة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما عصر الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز

وقال خالد عيد، في تصريحات تليفزيونية: "قدمنا شوط أول سيئ أمام سموحة، ولكن تحسن الأداء بعض الشيء في الشوط الثاني، ونجحنا في إحراز هدف التعادل".

وأضاف أن "فترة التوقف الطويلة أثرت بعض الشئ بالسلب على مستوى اللاعبين، ونسعى للظهور بمستوى جيد بداية من مباراة بيراميدز المقبلة".