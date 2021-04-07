شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحقق رقما قياسيًا جديدًا مع ليفربول أمام ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خامس لاعب فقط في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات أوروبية متتالية، خاصة بعد هدفه الذي حفظ به ماء وجه فريقه أمام ريال مدريد في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والذي به الملكي بثلاثية لهدف.

وجاء صلاح خلف أساطير ليفربول، روجر هانت وروبي فاولر وجبريل سيسيه وستيفين جيرارد، اللذين سجلوا في 4 مباريات أوروبية متتالية خلال فترة تواجدهم داخل القلعة الحمراء الإنجليزية.

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، حصل على أعلى تقييم بين لاعبي فريقه خلال مباراة ريال مدريد الإسباني والذي فاز بثلاثية مقابل هدف خلال دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت شبكة هوسكورد للإحصائيات الكروية العالمية، حصل محمد صلاح على تقييم 7.3/10 وهو الأعلى بين لاعبي ليفربول، خاصة وأن صلاح استحوذ على الكرة بنسبة 3.2 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 74 %..

وفاز صلاح في المراوغات مرتين، وفقد الاستحواذ على كرته أربع مرات، وصوب صلاح تسديدتين، واحدة تجاه المرمى وأخرى تم اعتراضها من قِبل الخصم.