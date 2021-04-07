شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: بدر بانون عنده مشاكل دفاعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، ان المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لديه بعض المشاكل في الناحية الدفاعية.

وقال محمد صديق، في تصريحات تليفزيونية إن بدر بانون، عنده مشاكل كثيرة في النواحي الدفاعية الفردية وليست الجماعية، وهذا ما ظهر جليًا في مباراة المريخ السوداني الماضية«.

وأضاف أن «بدر بانون، أداءه يشبه عماد النحاس ووائل القباني، يستطيع بناء الهجمة من الخلف، ولكنه لديه مشاكل في النواحي الدفاعية الفردية».

وأشار إلى أنه «في الفترة الأخيرة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لديه مشاكل في الجزء الهجومي، حيث لا يوجد استقرار في التشكيل، وهو ما أثر بالسلب على أداء الفريق الأحمر».