شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عطوة: مسؤول في بيراميدز قاللي «كتر خيرنا إننا خليناك تتمرن معانا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمد عطوة مدافع نادي الاتحاد السكندري أنه علم بقرار رحيله من بيراميدز من خلال وكيل لاعبين قريب من ناديه السابق.

وقال عطوة في تصريحات تليفزيونية " عرفت من وكيل لعيبة اني على رأس قائمة للراحلين من بيراميدز، كلمتهم في النادي وقولتلهم عيب اعرف من برة ومحدش فيكم جه قالي اني مش في حساباتكم".

وتابع " بلغوني في بيراميدز اني هتمرن لوحدي لحد ما امشي، ونزلوني مع اخصائي التأهيل رغم اني مش مصاب".

وأضاف "جه مسؤول في نادي بيراميدز، هو مش مسؤول فني بس ممكن يمشي انه مسؤول فني، فاجئني ولقيته بيقولي كتر خيرنا اننا خليناك تتمرن الفترة دي مع الفرقة، احنا مش هنجهزك علشان تروح لنادي تاني جاهز".

وواصل عطوة " في حاجات بتحصل في النادي الكل عارفها ومش هقدر هقولها انا اتكلمت في الجزء الخاص بيا".