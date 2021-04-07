شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: مش مبسوط بتجربتي مع الأهلي.. ولو عاد بي الزمن سأستمر مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، نجم الفريق الأول لكرة القدم بناديي الأهلي والزمالك السابق، أنه ليس سعيدا بتجربته مع القلعة الحمراء.

وقال محمد صديق، في تصريحات تليفزيونية: "مش مبسوط بتجربتي مع الأهلي، ولو عاد بي الزمن سأستمر مع الزمالك".

وأضاف :"قبل انضمامي للأهلي، كنت وقعت للمقاولون العرب، لأن كنت ارغب في الرحيل عن الزمالك، بسبب المشاكل الصعبة التي كان يمر بها النادي في ذلك التوقيت، ورحيل عدد كبير من نجومه الاساسيين".