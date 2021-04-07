تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 والقنوات الناقلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث جميع المتابعين على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 والقنوات الناقلة وذلك على مستوى الدوري المصري والدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

مباريات اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021 تشهد مواجهة بين تشيلسي ومضيفه بورتو في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على بايرن ميونخ.

وفي بطولة الدوري الإيطالي يلتقي إنتر ميلان مع ضيفه ساسولو على ملعب جوزيبي مياتزا، ويستضيف يوفنتوس نظيره نابولي على ملعب أليانز.

تقام مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في تمام الساعة (9 مساءً بتوقيت القاهرة)، (10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(11 مساءً بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت premium 2.

أما مباراة بورتو وتشيلسي في تمام الساعة (9 مساءً بتوقيت القاهرة)، (10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(11 مساءً بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت premium 1.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

مباراة إنتر ميلان وساسولو في تمام الساعة (6:45 مساءً بتوقيت القاهرة)، (7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(8:45 مساءً بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 1.

مباراة يوفنتوس ونابولي في تمام الساعة (6:45 مساءً بتوقيت القاهرة)، (7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(8:45 مساءً بتوقيت الإمارات)، عبر قناة بي إن سبورت 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

مباراة الجونة وطلائع الجيش في تمام الساعة (3 مساءً بتوقيت القاهرة)، (4 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(5 مساءً بتوقيت الإمارات)، عبر قناة أون تايم سبورت 2.

مباراة وادي دجلة والبنك الأهلي في تمام الساعة (7 مساءً بتوقيت القاهرة)، (8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(9 مساءً بتوقيت الإمارات)، عبر قناة أون تايم سبورت 2.

مباراة الإسماعيلي والمصري في تمام الساعة (9 مساءً بتوقيت القاهرة)، (10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة) و(11 مساءً بتوقيت الإمارات)، عبر قناة أون تايم سبورت 1.