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مصطفى محمد يكشف سر احتفاله بطريقة السهم‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى محمد، مهاجم الزمالك المُعار لصفوف جالاتا سراي التركي، أن مثله الأعلى هو نجم بارين ميونخ الألماني ليفاندوفسكي.

وأضاف مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية:«أحتفل بطريقة السهم على طريقة ليفاندوفسكي بعدما قام به خلال احدى مباريات البايرن هذا الموسم».

وأكمل:«في نفس الوقت هو شعار الزمالك لذا أحتفل بهذه الطريقة دائماً مع تسجيل الأهداف».

وأشار مصطفى محمد إلى أنه يتمنى استمرار التألق بقميص جالاتا سراي والظهور بشكل لائق في الدفاع عن سمعة الكرة المصرية في أوروبا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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