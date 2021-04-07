شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعتذر لفاروق جعفر ‏: له الحق في أن يغضب مني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم أحمد حسام ميدو، المستشار الفني السابق لنادي بيراميدز، باعتذار لفاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية:" أعتذر لكابتن فاروق جعفر على حديثي عنه، وهو له الحق في أن يغضب مني".

وكان ميدو قد اتهم فاروق جعفر بالتخلي عن الزمالك وعدم مساندته قائلاً:" قالي أنا عاوز الزمالك يقع ..مين قال أني عايزه يقف على رجلته تاني".

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي، مساء السبت المقبل، بملعب القاهرة الدولي، بإطار منافسات الجولة الختامية من عمر مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.