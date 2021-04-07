شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم .. الزمالك أولا والاتحاد السكندري ثانيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الملاعب المصرية اليوم الثلاثاء مباراتين في الجولة الـ17 من بطولة الدورى المصري الممتاز.

استضاف غزل المحلة نظيرة سموحة وألتقى أسوان مع فريق إنبي.

وشهدت المباراة الأولى تعادل غزل المحلة وسموحة إيجابيًا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المحلة في افتتاحية الجولة الثامنة عشر للدوري .

ونجح أسوان في الفوز على نظيره انبي بهدف نظيف سجله محمود شبانة في الدقيقة 94.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري بالمركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يأتى الأهلي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة وفى المركز الرابع المصرى البورسعيدى برصيد 26 نقطة.