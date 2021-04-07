شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: أغلقنا صفحة المولودية.. والفوز على تونجيث هدفنا الأهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غلق صفحة مباراة مولودية الجزائر والتركيز فقط على المواجهة المهمة أمام تونجيث السنغالي.

وقال نبيه في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك إن الفريق اغلق ملف مباراة المولودية بشكل نهائي، مشيرا إلى أن تركيز الجميع منصب على تحقيق الفوز في مواجهة تونجيث يوم السبت المقبل.

وأضاف نبيه: «علينا الفوز في مباراة تونجيث السنغالي أولا، ثم ننتظر نتيجة مواجهة الترجي والمولودية، وفي النهاية سنلعب على الفوز حتى آخر لحظة».

واختتم نبيه تصريحاته قائلاً: «الفترة المقبلة حاسمة للفريق على المستويين المحلي والقاري، لذلك الانضباط والالتزام هما شعار الجهاز الفني في هذه المرحلة المهمة».

ويستضيف فريق الزمالك نظيره تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.