شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الحكام المصريين للقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض المنافسات المقبلة بالبطولات المختلفة محليًا وإفريقيًا.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي السبت المقبل بختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وبعدها سيكون على موعد مع لقاء حرس الحدود ببطولة كأس مصر يوم 14 إبريل الحالي بعدها يخوض لقاء قمة الدوري أمام النادي الأهلي يوم 18 إبريل على استاد القاهرة.

ويضع الفريق نصب عينيه حاليا المنافسة الإفريقية قبل الاستعداد لخوض غمار المباريات المحلية، في الوقت الذي بدأت فيه الأنباء تتردد عن إمكانية إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري.

ورغم أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصةً أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة.