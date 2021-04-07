شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة يشيد بـ علي ذكي : سنعتمد عليه أساسيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اثني احمد سامي المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي سموحه على الاداء الرجولي والمميز للاعب الصاعد على ذكي الذي شارك مع الفريق الثلاثاء في مباراة غزل المحلة التي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١.

وقرر سامي الابقاء على علي ذكي بصفوف الفريق الكروي الاول ووعدهم الاعتماد عليه بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة بعدما أثبت كفاءة.

ووصف المدير الفني اللاعب بانه اضافة قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ياني هذا فيما اشاد المهندس فرج عامر بالجهاز الفني بقيادة احمد سامي بعد اعتماده على لاعبين شباب أمثال على ذكي سيكون لهم مستقبل رائع مع الفريق.

من جانبه ابدي على ذكي سعادته بثقة الجهاز الفني ومدربه احمد سامي ووعد ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة لحجز مكان في التشكيلة الاساسية لسموحة.