شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات ساخنة في الدورى الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، بإقامة 3 مباريات قوية، حيث يلتقى فى التاسعة مساءً الإسماعيلى مع المصرى، على استاد برج العرب، حيث يحتل الإسماعيلى المركز قبل الأخير فى جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة، جمعها من الفوز فى مباراة واحدة، وتعادل فى 8 مباريات، وتعرض للهزيمة فى مثلها، أحرز لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 23 غيرها.

فى حين يبحث المصرى- البورسعيدى، تحت قيادة على ماهر، لتحقيق الفوز الثانى له على التوالى، بعد فوزه فى الجولة الماضية على حساب، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

كما سيلتقى فى الثالثة عصرًا فريق الجونة مع طلائع الجيش، على استاد خالد بشارة.

وسيكون فريق وادى دجلة مع البنك الأهلى، فى السابعة مساءً على استاد السلام، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز باللقاء، لكى يبتعدا عن المراكز المهددة بالهبوط.