شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند: هدف فودين القاتل يمنح أصحاب الأرض أسبقية غير مريحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع مانشستر سيتي فوزًا صعبًا على ملعبه بنتيجة 2-1 على حساب بوروسيا دورتموند، في ذهاب دور ال8 لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول عن طريق كيفن دي بروين، وظل أصحاب الأرض محافظين على تقدمهم في النتيجة حتى أخر 6 دقائق من زمن المباراة عندما أدرك الضيوف التعادل عن طريق ماركو رويس.

وفي الدقيقة 90، سجل لاعب الوسط الإنجليزي الشاب فيل فودين هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض، ليمنحهم أفضلية غير مريحة قبل موقعة الإياب بين الفريقين في الأسبوع القادم في ألمانيا.

رجل المباراة:

حصل كيفن دي بروين على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير قدمه قائد السيتي في المباراة.

دي بروين سجل الهدف الأول، راوغ بدقة 100% (2 من 2)، صنع 3 فرص للتهديف، وتميز بدقة 100% في التمريرات الطويلة.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

كيفن دي بروين سجل أو صنع في جميع المباريات ال4 التي لعبها في دوري الأبطال هذا الموسم (سجل 2 وصنع 4).

أصبح ماركو رويس هو الهداف التاريخي لـ بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا مع ارتفاع سجله التهديفي مع الفريق في المسابقة إلى 18 هدفًا.

هدف رويس ضد السيتي هو أول هدف يستقبله النادي الإنجليزي في المسابقة بعد سلسلة من 788 دقيقة متتالية بدون استقبال هدف (7 مباريات متتالية قبل اليوم).

إيرلينج هالاند اشترك في تسجيل جميع أهداف بوروسيا دورتموند ال6 الأخيرة في المسابقة (سجل 4 وصنع 2).

فيل فودين (20 عامًا و313 يومًا) هو ثالث أصغر لاعب إنجليزي يسجل في الدور ربع نهائي لدوري أبطال أوروبا بعد ألان سميث في 2001 مع ليدز يونايتد (بعمر 20 عامًا و158 يومًا) وثيو والكوت في 2009 مع أرسنال (بعمر 20 عامًا و30 يومًا).