شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد: لم أتمرد على الزمالك.. و«سني الكبير» سر إصراري ‏على الاحتراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - برّر مصطفى محمد، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، المُعار لصفوف جالاتا سراي التركي، إصراره على خوض رحلته الاحترافية في يناير الماضي، بتقدم عمره.

مصطفى محمد ابن الـ23 عامًا، قال في تصريحات تليفزيونية:«العمر الأمثل للاحتراف في أوروبا هو 19 أو 20 عاماً، ولكن أنا سني كبير وكان لازم أخد الفرصة دلوقتي».

وأضاف: «لم أتمرد على الزمالك ولم أرفض خوض التدريبات مع الفريق كما أشيع خلال وسائل الإعلام».

وتابع قائلا إنه «حينما وصلني عرض احتراف من فنربخشة التركي طلب مني المجلس السابق للزمالك الاستمرار حتى نهاية بطولة أفريقيا وبالفعل استمريت من أجلم التتويج مع الفريق».