شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح مانشستر سيتي بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن خسائر بلغت 126 مليون جنيه استرليني (175 مليون دولار) لموسم 2019-2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، إلا أنه بدا متفائلاً حيال تحقيق أرباح اعتباراً من الموسم الحالي.

وتراجعت أرباح سيتي في السنة المالية التي انتهت في يونيو/ حزيران 2020 بنسبة 11 في المئة لتصل إلى 478.4 مليون جنيه استرليني، علماً أن منافسات الدوري الممتاز ودوري أبطال اوروبا استمرت لما بعد الفترة الحسابية.

وستُدرج الإيرادات من المباريات المؤجلة، بما فيها الأرباح من حقوق البث التلفزيوني والمبيعات مع أرقام السنة المالية المقبلة.

وقال الاسباني فيران سوريانو المدير التنفيذي لسيتي: إن صورة مالية أفضل لسنوات كوفيد سيتم تقديمها في نهاية موسم 2021/2020 عندما يدم دمج الموسمين.

وعلى الرغم من خوضه لموسم كامل خلف أبواب موصدة، قال سيتي: إن النادي يتوقع العودة الفورية إلى تحقيق الأرباح في 2020-2021 نتيجة لتداعيات كوفيدـ19 الأخف وطأة على الموسم إضافة إلى الإيرادات المتأخرة من 2019-2020.

تم تعويض خسارة 13.3 مليون جنيه إسترليني من جرّاء العائدات من أيام المباريات بزيادة قدرها 20 مليون جنيه من الدخل التجاري بفضل مساهمة كبيرة من صفقة الرعاية الجديدة مع شركة «بوما» للمستلزمات الرياضية. كما ارتفعت تكاليف الأجور في النادي إلى 351 مليون جنيه إسترليني.

ولا يزال سيتي على المسار الصحيح نحو رباعية تاريخية هذا الموسم؛ حيث يسير بخطى ثابتة نحو لقب ثالث في الـ«برميرليغ» في أربعة مواسم، ولا يزال ينافس في دوري الأبطال وبلغ نصف نهائي الكأس المحلية ونهائي كأس الرابطة؛ حيث يلتقي توتنهام في وقت لاحق من الشهر الحالي.