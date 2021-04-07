شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام يربط دوسون حتى 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وست هام يونايتد، المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء، إنه سيضم المدافع المعار كريج دوسون نهائياً في نهاية الموسم الحالي، حيث سيوقع قلب الدفاع عقداً حتى 2023.

ويقضي اللاعب البالغ عمره 30 عاماً حالياً فترة إعارة من واتفورد المنتمي للدرجة الثانية ويتألق مع وست هام منذ مشاركته الأولى في أواخر ديسمبر ليساعد الفريق على دخول المربع الذهبي في الدوري الممتاز. وقال ديفيد مويز مدرب وست هام لموقع النادي: تحلى دوسون بالصبر وتشبث بالفرصة التي منحها له النادي. نتطلع دوماً لتعزيز صفوف الفريق وسيساعدنا انضمام دوسون نهائياً على تحقيق هذا الأمر.

ولعب دوسون 182 مباراة في الدوري الممتاز مع وست بروميتش ألبيون وواتفورد قبل الانضمام إلى وست هام في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث شارك أساسياً في 15 مباراة أخرى.