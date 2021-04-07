شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر يستعد للعودة إلى الملاعب الترابية في مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد النجم السويسري روجيه فيدرر إلى خوض أول مباراة له على الملاعب الترابية منذ ما يقرب من عامين في دورة مدريد المفتوحة، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، الشهر المقبل، بعد تأكيد مشاركته في الحدث الثلاثاء.

وتم إدراج اسم اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً بين اللاعبين المقرر مشاركتهم في الدورة في الفترة بين الثاني والتاسع من مايو في العاصمة الإسبانية، مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال.

وعاد فيدرر مؤخراً إلى الملاعب وشارك في دورة قطر المفتوحة في الدوحة بعد غياب 13 شهراً بعد عمليتين جراحيتين في الركبة العام الماضي. وخرج السويسري من الدور ربع النهائي في ثاني مباراة له في الدورة، وقرر بعدها الانسحاب من دورتي دبي وميامي.

وفاز فيدرر بلقب واحد على الملاعب الترابية من بين ألقابه الـ20 في البطولات الأربع الكبرى (رقم قياسي بالتساوي مع نادال)، وذلك عندما توج بطلاً لبطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس عام 2009.

وشارك المصنف أول على العالم سابقاً مرة واحدة فقط من آخر خمس نسخ من البطولة الفرنسية، وبلغ نصف النهائي قبل عامين.

ولم يفز السويسري بلقب على الملاعب الترابية منذ دورة إسطنبول عام 2015، ويعود تتويجه الأخير في إحدى دورات الماسترز على الملاعب الترابية، إلى دورة مدريد في عام 2012.