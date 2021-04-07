شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس الهاشمي.. موهبة على طريق المجد في رياضة الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت البطلة الإماراتية الصاعدة بلقيس عبد الكريم الهاشمي في حصد الميدالية الذهبية في وزن 48 كجم لمنافسات الحزام الأزرق للناشئات تحت 18 سنة الثلاثاء في النسخة الـ12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وهي الذهبية السادسة لبلقيس في مسيرتها ببطولة أبوظبي العالمية، على الرغم من صغر سنها كما سبق لها أن فازت بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي لفئة الناشئين في يناير من عام 2019، وكان عمرها في هذا التوقيت لم يتجاوز الـ 14 عاماً.

وتؤكد بلقيس، أنها فخورة بالإنجاز الذي حققته، ليضاف إلى رصيدها الكبير من الإنجازات المحلية والدولية، وأنها خاضت نزالين قويين، ونجحت في الفوز فيهما بفضل التركيز والإصرار والعزيمة، مشيرة إلى أن النزال الختامي في نهائي البطولة كان الأكثر إثارة وقوة، لأنها واجهت فيه لاعبة قوية تتمتع بذكاء كبير، ورغبة أكيدة في الفوز، إلا أنها تفوقت بسبب تطبيق تعليمات المدربة، والتمسك بالتركيز حتى الثواني الأخيرة من النزال.

وقالت بلقيس: ما زلت في بدايات طريقي نحو المجد.. طموحاتي بلا حدود في رياضة الأقوياء، أتشرف بتمثيل المنتخب الوطني في المشاركات الخارجية، وسبق لي أن حصدت الذهب مع المنتخب في بطولة البلقان للأشبال، ولدي إصرار كبير على إكمال مشواري في الفوز بالألقاب، وخصوصاً في فئة الكبار مثلما فعلت شقيقتي الكبرى ريم في نسخة 2019، وصولاً إلى الترقي للحزام الأسود.. هذه الميدالية تمثل لي خطوة مهمة على الطريق، وستكون حافزاً كبيراً من أجل مواصلة الإنجازات.. كل الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، على دعمها الكبير لأبنائها وبناتها، وتمكينهم بكل الوسائل للتميز والإبداع في كافة المجالات، وأمنيتي أن أحصد كل الألقاب ثم أقوم بتأسيس أكاديمية لتعليم رياضة الجوجيتسو للبنات بعد الاعتزال.